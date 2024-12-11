Kabadüz\'de Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim döneminde söz verdiği ilçelerden biri olan Kabadüz'de doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Doğalgaz firması tarafından sürdürülen çalışmada doğalgaz ana hat borusu döşeniyor. Çalışmalarda önemli mesafe kat eden ekipler, ilçe genelinde yüzde 25'lik bölümde doğalgaz ana hattının döşeme işlemini tamamladı. İlçe merkezinde tamamlanacak olan doğalgaz çalışmasından toplam 2 bin abone yararlanacak.

Hızla sürdürülen çalışmalar sonucunda ilçe sakinlerinin 2025 yılı ortalarında doğalgaz konforuna kavuşması bekleniyor. - ORDU