Kabak Çekirdeği Hasadı 2025\'te Azalacak

Erciyes Dağı eteklerinde kumsal topraklarda susuz olarak yetişen kabak çekirdeği hasadının 2025 yılında azalacağı belirtildi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çomaklı Köyü Muhtarı Hacı Kale; sadece Çomaklı köyünde 300 çiftçinin yaklaşık 2 bin ton kabak çekirdeği hasadı yaptığını, ancak 2025 yılında bu üretimin 200 ton bile zor elde edileceğini belirtti. Muhtar Kale; bu nedenle Çomaklı çiftçileri birleşerek ve komşu köyleri de davet ederek topluca yağmur duası yaptıklarını belirtti. Komşu köy muhtarları da; kabak hasadının bu sene yağışların yeterli olmadığı için azalacağını söyledi. İsmail Gülden; Çaylıca mahallesinde de 2025 yılında kabak çekirdeği hasadında çok büyük azalma olabileceğini söyledi. Kabaklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Baykar; köyünde 10 kabak bitkisinin 2'sinde kabak ürünü olduğunu ifade etti.

İncesu Mahalle Muhtarı Mustafa Altıntaş ve Kızık Mahalle Muhtarı Adem Köşken de kabak üretiminin geçen yıla oranla düşük kalacağını kaydetti. - KAYSERİ