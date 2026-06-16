Kabe'nin İpek Örtüsü Yenilendi - Son Dakika
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Kabe'nin İpek Örtüsü Yenilendi

Kabe\'nin İpek Örtüsü Yenilendi
16.06.2026 13:49
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Kabe-i Muazzama'nın 2026 yılı örtüsü özel merasimle asıldı, her yıl yenileniyor.

Kabe'i Muazzama'nın ipek örtüsü değiştirildi. Özel bir merasim ile metaf alanına getirilen tel kırma işi ile bezinmiş örtü özel ekiplerin 8 saate yakın süren çalışması ile yerine asıldı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilen ve "Allah'ın evi" manasına gelen Beytullah ismi ile mübarekleşen Kabe'i Muazzama, İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin gerçekleştiği mekan olarak biliniyor.

Her sene yüz binlerce Müslümanın hacı ünvanını aldığı, milyonlarca kişinin de ziyaretine geldiği Kabe'i Muazzama'da ipek örtü her yıl değiştiriliyor. Harem bölgesinin Osmanlı hakimiyetine girdiği dönemlerde İstanbul'da hazırlanarak özel olarak yola çıkan Sürre Alayları ile mübarek emanetler gönderiliyordu. İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde tasarlanan ve ipek ile dokunan Kabe örtüsü, Sultan Abdülaziz Han tarafından en son 1861 yılındaki nakübül eşrafların (Seyyit torunlarının seceresini tutan en yetkili kişi) nezaretinde İstanbul'dan yollanmıştı. Günümüzde ise Mekke-i Mükerreme'de kurulan bir atölyede otomatik tezgahta dokunan ana ipek kumaşın üzerine nakış ustalarının el işi ile ayeti kerimeler ve ismi celaller (Allahü Teala'nın isimleri) madolyon şeklinde işleniyor. Bu atölyede yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve sadece işleri, her yıl yenilenecek örtüyü hazırlamak olan bu ekip, 2022 yılından bu tarafa örtüyü hicri yılın son günü Kabe'ye gönderiyorlar.

Hicri 1448 yılının ilk günü olan 16 Haziran 2026 tarihinde asılması tamamlanan örtü, her zamanki ihtişamı ile pırıl pırıl göz kamaştırıyor.

Bu sene umre ziyaretinin yoğun olduğu günlerde serilen örtü, tavafın en yoğun olduğu anlarda da çalışma durmadan yerine yeni hicri yılın ilk günü asılmış oldu. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

Kültür, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kabe'nin İpek Örtüsü Yenilendi - Son Dakika

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