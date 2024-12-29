Kaçak Atıklar Orman Yangınına Neden Oluyordu - Son Dakika
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Yerel

Kaçak Atıklar Orman Yangınına Neden Oluyordu

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Denizli'de ormanlık alana yakın dökülen kaçak atıkların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın, paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

29.12.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
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Tutuşturulan kaçak atıklar az kalsın ormanı yakıyordu

Ormanlık alana yakın bir noktaya kaçak olarak dökülen çöplerin ateşlenmesi tepki topladı

DENİZLİ - Denizli'de ormanlık alana yakın bir noktaya kaçak olarak dökülen atıkların ateşe verilmesi sonucu başlayan yangın paniğe yol açtı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın bir mesafeye kaçak olarak dökülen büyük bölümü plastik izolasyon malzemesi ve strafor olan atıklar, henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi. Genç çam ağaçlarının bulunduğu ağaçlandırma sahasından yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere kısa süre müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Orman sahasının hemen yanı başında çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaçak atıkların tutuşturulmasıyla başlayan yangına ait görüntüleri paylaşan görgü tanıkları, yaşanabilecek bir afete yol açabilecek duyarsızlığa tepki gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak Atıklar Orman Yangınına Neden Oluyordu - Son Dakika

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