Kaçak Avcılara Denetim: 6 Km Ağ Ele Geçirildi

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Kaçak avcılara yönelik denetim: 6 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kaçak su avcılığına karşı gerçekleştirdiği denetimde 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak avcılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Şuhut ilçesi Paşacık köyünde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çay İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte Selevir Barajında yapılan arama ve kontroller sonucunda 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar yaşam alanı olan suya geri bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.