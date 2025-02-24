Kaçak Avcılara Denetim: 6 Km Ağ Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaçak Avcılara Denetim: 6 Km Ağ Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da jandarma, kaçak avcılıkla mücadelede 6 bin 400 metre ağ ve 70 balık ele geçirdi.

24.02.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçak avcılara yönelik denetim: 6 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kaçak su avcılığına karşı gerçekleştirdiği denetimde 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak avcılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Şuhut ilçesi Paşacık köyünde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çay İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte Selevir Barajında yapılan arama ve kontroller sonucunda 6 bin 400 metre uzunluğunda ağ ve ağa takılı yaklaşık 70 balık ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar yaşam alanı olan suya geri bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak Avcılara Denetim: 6 Km Ağ Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak Avcılara Denetim: 6 Km Ağ Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.