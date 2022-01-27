Üye Girişi
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

27.01.2022 21:31

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Arslan; "Vekaletname yoksa kira ya da satış yetkisine sahip olamayacaklar" Emlakçı Boztaş;

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Arslan;

"Vekaletname yoksa kira ya da satış yetkisine sahip olamayacaklar"

Emlakçı Boztaş; "Önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak"

DENİZLİ - Emlak sektöründe kaçak ya da ayakçı olarak tabir edilen emlakçılar artık belgeleri olmayanlara idari işlem uygulanacak. Denizli'de 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimi alan yeni emlakçılar, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle belgeli olarak çalışmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından emlakçılık mesleğine 14 Ekim 2020 tarihinden önce başlayanlar verilecek olan 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimlerinden muaf oldu. Yeni emlak ofisi açan ya da açacak olanlar 31 Mart 2021 tarihinde eğitimlerini alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başladı. Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesini alma zorunluluğuyla, 100 saatlik eğitim programına katılan ve emlakçılık mesleğini tercih eden kişilerde lise mezunu olanların 12 ay, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanların 6 ayık staj yapmasıyla 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' eğitimleri alması gereklidir. Emlak ofisinde çalışanlarında eğitim almasıyla birlikte sigortalı olması ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne emlakçının yanında çalıştığına dair bilgi verilmesi gerekmektedir.

"Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanlar ilan giremeyecekler"

Vatandaşların gayrimenkulün sahibinden hariç bir başkası gibi satılık, kiralık şeklinde cama, balkona asmaları veya sosyal platformlara ilan vermeleri hususunda 5 bin ile 50 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceğini Denizli Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Arslan belirtti. Başkan Arslan; "Yetki belgesi olmayan emlakçılar taşınmaz ticaretiyle ilgili şartları yerine getiremediğinde bazı haklardan muaf olacaklardır. Bunlardan birisi ilan sitelerine 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' olmayanlar ilan giremeyecekler. Ayrıca satılık veya kiralık olarak yetkisini almış olduğu gayrimenkullerde ilan yapamayacak. Dolayısıyla sisteme giren uygulama ile günümüzde en çok şikayet konusu olan ayakçı ve kaçak olarak tabir ettiğimiz emlakçıların önü kesilmiş olacak. Sosyal medyalarda paylaşılan satılık, kiralık ilanlarında kişiler kendi gayrimenkullerini satabilir veya kiralayabilir. Ancak bir yakını oğlu, kızı veya yeğeni tarafından eğer yetkilendirilmediyse özellikle vekaletname yoksa kira ya da satış yetkisine sahip olamayacaklar. Vatandaşlarımızın da kiralamak ya da satın almak istedikleri gayrimenkuller ile ilgili olarak hak sahibi, yetkilisi olup olmadığını dikkat etmeleri gerekir" dedi.

"Önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak"

2021 yılında eğitimler alarak stajyer konumunda faaliyet göstermeye başlayan, Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip olan Emlakçı Ahmet Boztaş; "1 Ocak 2022 tarihi itibariyle sektörümüz bambaşka bir boyut kazandı. Her önüne gelen emlakçılık mesleğini yapamayacak. Bununla ilgili seviye 4, 5 olarak belgelerimiz çıktı. Bu belgelerimizin hepsi sektördeki emlakçı arkadaşlarımız tarafından mesleğimizi icra etmek isteyenler tarafından alınma zorunluluğu getirildi. Yetki belgelerimiz odalarımız tarafından Denizli olarak öncü olduk. Eskiden bir kasa bir masa alan emlakçılık mesleğini yapabiliyordu artık bunlar gündemimizden kalktı. Mesleğimiz güzel günler için kucak açarak daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor
Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor

YORUMLAR
500

Esnaf Odası, Denizli, Emlak, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi         
21:37
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
21:03 Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
20:39 Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor
20:32 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
20:01 Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!
20:00 Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 21:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak ya da ayakçı emlakçılık 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' ile bitiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement