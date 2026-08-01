Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaçak yapılaşmaya karşı muhtarlara eğitim verildi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü uzmanları tarafından köy yerleşim alanlarında uygulanacak imar mevzuatı, yapı ruhsat süreçleri, izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve kaçak yapılarla mücadelede izlenecek yasal süreçler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca muhtarların imar uygulamalarındaki görev ve sorumlulukları ele alınırken, köylerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Programın soru-cevap bölümünde ise muhtarların yönelttiği sorular uzman ekip tarafından yanıtlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İlçemiz ve köylerimizde planlı yapılaşmanın sağlanması büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızın imar mevzuatına hakim olması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi açısından bu tür bilgilendirme toplantılarını çok değerli buluyoruz. Kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle daha düzenli ve yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.