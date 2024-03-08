KADEM ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde kadının güçlendirilmesi konuşuldu

KADEM ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kadının Güçlendirilmesinde Neredeyiz?' başlıklı panel, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı'nın üstlendiği panelde konuşmacı olarak Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM Kadın Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Canan Akay ve Nazlı Hatipoğlu yer aldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, "Kurulduğumuzdan bu yana 53 bin temsilcimizle KADEM olarak şiddetle mücadele, gençlik çalışmaları, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün de kadının güçlendirilmesinde neredeyiz konusunu birlikte ele alacağız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.
"Kadının güçlü olduğu toplumda aile ve ülke de güçlüdür"
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, paneldeki konuşmasında, Kadınların ekonomik ve sosyal olarak hayatın her alanında yer alması bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başarabilen ülkeler arasında olmasının en önemli unsurlarından birisidir. Bunun yanında insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesi de kadının güçlendirilmesi noktasında önemli konulardandır. Kadının güçlü olduğu toplumda aile ve ülke de güçlüdür anlayışıyla son 22 yıldır ülkemizde kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması konularında reform niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler yaptık. 2'nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilan edilecek. Bu planlar sonucunda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi bir şekilde yer alması hedefleniyor. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan seminerler ile 2018 yılından bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 750 bin kişiye ulaşıldı" şeklinde konuştu.
"Kadın ve erkeğe eşit yaklaşılıyor"
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, 'Kadının Güçlendirilmesinin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutu' başlıklı konuşmasında şunları aktardı:
"Doğrudan kendini ifade edebilen kadınları oluşturmamız lazım. Anadolu Üniversitesinde kadın ve erkeğe eşit yaklaşılıyor. Üniversitemizde kadın üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınları çokça görüyoruz. Kadın ve erkek eşit haklara sahip olduğunda toplumlar büyür. Kadın mülkiyeti çalışan, üreten, girişimci kadınlar sayesinde %70'lere kadar yükseldi. Annelik duygusu olmasaydı ötekine empati duygusu besleyebilen bir nesil olmazdı. Erkeklerin düşünce sistemi incelendiğinde empati duyguları kadınlarınkine oranla çok az çıkıyor. Empati duygusu da beraberinde çok yönlü düşünebilmeyi getiriyor, bu da toplum olarak ihtiyacımız olan bir özellik. Kadınlar ve erkekler olarak birbirimizi desteklemeliyiz, dinlemeliyiz. Kadınların güçlenmesi ancak bu şekilde mümkün olur."
"Kadın ailenin temelidir"
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM Kadın Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Canan Akay, "Bizim kültürümüzde kadın çocuk yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen yemekte, kilimdeki desende, arkamızdan okunan her duada kadının emeği vardır. Kadın ailenin temelidir. Kadının toplumun sessiz gücü oluşundan toplumun aktif gücü oluşuna uzanan süreç Cumhuriyet reformlarıyla gerçekleşmiştir. Günümüzde kadınların yaşadığı bütün sorunların çözümünün ortak bir anlayışla üretilebileceğini düşünmekteyim. Bu hususta devletimizin ve STK'ların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerinin yanı sıra kadınlarımızın da kendi haklarına sahip çıkmaları, her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkmaları hayati önem taşıyor. STK'lar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yaşamda daha etkin rol alabilmeleri için büyük öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.
"Kooperatifçilik kadınlara farklı konularda birçok olumlu özellik katıyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, gerçekleştirdiği konuşmasında, "Eskişehir, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nin uygulandığı pilot illerden bir tanesi. Kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Kooperatifçilik, kadınların dayanışma içerisinde bir araya gelmesinde ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, topluma sağladıkları faydaları artırmaları konusunda etkili bir yoldur. Kooperatiflerde yeni başarı hikayeleri yazan kadınların sayısı her geçen gün artıyor" dedi.
"Kadınlar olarak kendimize değer katmalı ve geliştirmeliyiz"
Nazlı Hatipoğlu ise, paneldeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Eğitiminiz kuvvetliyse ve kendinizi güncel tutarsanız bir kadın olarak fikirleriniz hep çok kıymetli oluyor. Biz kadınlar olarak kendimize değer katmalı ve geliştirmeliyiz. Ülkemizin geleceği için kadınlarımızın gerek sosyal gerek iş hayatında her zaman desteklenmeleri ve yollarının açılması gerektiğine inanıyorum."
Panele Eskişehir Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Genel Sekreter Yardımcısı Galip Özsarı başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › KADEM ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde kadının güçlendirilmesi konuşuldu - Son Dakika
Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin farklı olacağını belirterek, destek beklediklerini dile getirdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çekme kararı aldı. Parti, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. DEM Parti, İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından adayını geri çekti.
Antalya 19 Platformu Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya'da yaşayan 27 bin 699 Çorumlu olduğunu belirterek, iki kent arasında her alanda daha etkili çalışmalar yapacaklarını söyledi. Platformun üçüncü toplantısında, Antalya ve Çorum'un tanıtımı, kültürel etkinlikler, doğa koruma ve mutfak kültürü gibi konular ele alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.
Vali Ekici, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini vurgulayarak Öksüz'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise KTSO Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin önemini vurguladı ve destek istedi.
İsrail halkı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan sınırındaki çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Seçimler, saldırılar ve çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Ülkede 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Seçim sonuçlarının açıklanması ise çifte zarflı oyların sayımı nedeniyle bir hafta sonra bekleniyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Oberhausen Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda iklim değişiklikleri ve çevre konuları ele alındı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak üzere dört uçakla havadan bırakma işlemi gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri, İsrail saldırılarına maruz kalan yerel halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Operasyon, 4 adet C130 uçağı tarafından gerçekleştirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, saha çözüm ekibiyle Konaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, 'Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?