KADEM ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde kadının güçlendirilmesi konuşuldu

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KADEM ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kadının Güçlendirilmesinde Neredeyiz?' başlıklı panel, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı'nın üstlendiği panelde konuşmacı olarak Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM Kadın Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Canan Akay ve Nazlı Hatipoğlu yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, "Kurulduğumuzdan bu yana 53 bin temsilcimizle KADEM olarak şiddetle mücadele, gençlik çalışmaları, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün de kadının güçlendirilmesinde neredeyiz konusunu birlikte ele alacağız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Kadının güçlü olduğu toplumda aile ve ülke de güçlüdür"

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, paneldeki konuşmasında, Kadınların ekonomik ve sosyal olarak hayatın her alanında yer alması bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başarabilen ülkeler arasında olmasının en önemli unsurlarından birisidir. Bunun yanında insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesi de kadının güçlendirilmesi noktasında önemli konulardandır. Kadının güçlü olduğu toplumda aile ve ülke de güçlüdür anlayışıyla son 22 yıldır ülkemizde kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması konularında reform niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler yaptık. 2'nci Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilan edilecek. Bu planlar sonucunda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi bir şekilde yer alması hedefleniyor. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan seminerler ile 2018 yılından bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 750 bin kişiye ulaşıldı" şeklinde konuştu.

"Kadın ve erkeğe eşit yaklaşılıyor"

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, 'Kadının Güçlendirilmesinin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutu' başlıklı konuşmasında şunları aktardı:

"Doğrudan kendini ifade edebilen kadınları oluşturmamız lazım. Anadolu Üniversitesinde kadın ve erkeğe eşit yaklaşılıyor. Üniversitemizde kadın üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınları çokça görüyoruz. Kadın ve erkek eşit haklara sahip olduğunda toplumlar büyür. Kadın mülkiyeti çalışan, üreten, girişimci kadınlar sayesinde %70'lere kadar yükseldi. Annelik duygusu olmasaydı ötekine empati duygusu besleyebilen bir nesil olmazdı. Erkeklerin düşünce sistemi incelendiğinde empati duyguları kadınlarınkine oranla çok az çıkıyor. Empati duygusu da beraberinde çok yönlü düşünebilmeyi getiriyor, bu da toplum olarak ihtiyacımız olan bir özellik. Kadınlar ve erkekler olarak birbirimizi desteklemeliyiz, dinlemeliyiz. Kadınların güçlenmesi ancak bu şekilde mümkün olur."

"Kadın ailenin temelidir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESKAM Kadın Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Canan Akay, "Bizim kültürümüzde kadın çocuk yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen yemekte, kilimdeki desende, arkamızdan okunan her duada kadının emeği vardır. Kadın ailenin temelidir. Kadının toplumun sessiz gücü oluşundan toplumun aktif gücü oluşuna uzanan süreç Cumhuriyet reformlarıyla gerçekleşmiştir. Günümüzde kadınların yaşadığı bütün sorunların çözümünün ortak bir anlayışla üretilebileceğini düşünmekteyim. Bu hususta devletimizin ve STK'ların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerinin yanı sıra kadınlarımızın da kendi haklarına sahip çıkmaları, her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkmaları hayati önem taşıyor. STK'lar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yaşamda daha etkin rol alabilmeleri için büyük öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Kooperatifçilik kadınlara farklı konularda birçok olumlu özellik katıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, gerçekleştirdiği konuşmasında, "Eskişehir, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nin uygulandığı pilot illerden bir tanesi. Kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Kooperatifçilik, kadınların dayanışma içerisinde bir araya gelmesinde ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, topluma sağladıkları faydaları artırmaları konusunda etkili bir yoldur. Kooperatiflerde yeni başarı hikayeleri yazan kadınların sayısı her geçen gün artıyor" dedi.

"Kadınlar olarak kendimize değer katmalı ve geliştirmeliyiz"

Nazlı Hatipoğlu ise, paneldeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitiminiz kuvvetliyse ve kendinizi güncel tutarsanız bir kadın olarak fikirleriniz hep çok kıymetli oluyor. Biz kadınlar olarak kendimize değer katmalı ve geliştirmeliyiz. Ülkemizin geleceği için kadınlarımızın gerek sosyal gerek iş hayatında her zaman desteklenmeleri ve yollarının açılması gerektiğine inanıyorum."

Panele Eskişehir Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Genel Sekreter Yardımcısı Galip Özsarı başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR