Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı

Kadıköy Belediyesi, 1998'den beri hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi'ni yenileyerek köpek kapasitesini 300'den 390'a çıkardı. Modernize edilen bakım merkezi, hayvanların yaşam kalitesini artırmayı ve sahiplendirme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

04.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahipsiz hayvanlara barınma, bakım ve tedavi hizmeti sunan Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenilenerek kapasitesi artırıldı.

Kadıköy Belediyesi, hayvan dostlarına yönelik hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. 1998 yılından bu yana hizmet veren Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenilendi. 10 bin metrekarelik alanda yer alan bakımevinin bin metrekarelik bölümü yeniden tasarlandı. Bu sayede barınabilecek köpek kapasitesi 300'den 390'a çıkarıldı. Kedilerle birlikte toplam barınan hayvan sayısı ise 440'a ulaştı. Bakımevi 45 yeni üniteyle daha fazla hayvana hizmet verebilecek.

Yenilenen Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, belediye başkan yardımcıları, müdürler, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan ve Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ziyaret etti. Başkan Kösedağı, sokak hayvanları konusunun Türkiye'nin öncelikli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak bu alanda yıllardır yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Kösedağı, "Barınaklarda gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. Sokak hayvanları sorunu, bizim için en az bir deprem gibi önemli bir konudur. Yaklaşık 30 yıldır bu alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Benden önceki belediye başkanlarına da bu konuda gösterdikleri emek ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mevcut barınağın modernize edilmesinin sadece fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda hayvanların yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle yapılan kapsamlı bir dönüşüm olduğunu söyleyen Kösedağı, "Bugün barınağımızın kapasitesini 300'den 390'a yükselttik. Bu bizim için büyük bir gelişme. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde toplam 80'e yakın personelimizle birlikte çalışıyoruz. Sadece 2024 yılında haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren bakımevimiz de toplam 8 bin 873 kısırlaştırma, 2 bin 703 aşılama, 3 bin 904 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirdik. Ayrıca 78 köpek de yeni yuvalarına kavuştu" dedi.

"Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalı"

Sokak hayvanları meselesinin yalnızca belediyelerin değil, merkezi idarenin, sivil toplumun ve tüm yurttaşların birlikte sorumluluk alması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bu sorun tek başımıza çözülebilecek bir sorun değil. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalı, kalıcı ve insani çözümler üretmeliyiz. Bu konuda samimi ve yapıcı iş birliklerine her zaman açığız" diyerek çağrıda bulundu.

Sahiplenene mama, tasma ve bakım desteği

Hayvan bakımevinin sadece geçici bir konaklama alanı değil, aynı zamanda sahiplendirme ve rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kösedağı, sahiplendirme konusunda başlattıkları teşvik kampanyasını ise şöyle anlattı:

"Buradan köpek sahiplenmek isteyen yurttaşlarımız, 'Aşısı var mı? Tasması var mı?' diye soruyor. Biz de bu süreci kolaylaştırmak için bir kampanya başlattık. Barınağımızdan patili bir dostumuzu sahiplendiğinizde 6 aylık mama, su ve mama kabı, tasma ve temel bakım desteğini belediye olarak biz üstleniyoruz. Hem teşvik hem de uyum sürecini birlikte atlatmak istiyoruz."

"Kadıköy Türkiye'ye örnek"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan ise, Türkiye'de sokak hayvanları sorununun plansızlık nedeniyle büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kadıköy Belediyesi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren öncü belediyelerden biri. Ancak bu iş yalnız belediyelerin çabasıyla olmaz. Toplumun tamamı, merkezi yönetim, yerel yönetim ve meslek odaları birlikte hareket etmeli. Biz bu sorunu samimi bir iradeyle çözebiliriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, istanbul, Kadıköy, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:16:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.