Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yenilendi, Kapasitesi Artırıldı

Sahipsiz hayvanlara barınma, bakım ve tedavi hizmeti sunan Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenilenerek kapasitesi artırıldı.

Kadıköy Belediyesi, hayvan dostlarına yönelik hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. 1998 yılından bu yana hizmet veren Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenilendi. 10 bin metrekarelik alanda yer alan bakımevinin bin metrekarelik bölümü yeniden tasarlandı. Bu sayede barınabilecek köpek kapasitesi 300'den 390'a çıkarıldı. Kedilerle birlikte toplam barınan hayvan sayısı ise 440'a ulaştı. Bakımevi 45 yeni üniteyle daha fazla hayvana hizmet verebilecek.

Yenilenen Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, belediye başkan yardımcıları, müdürler, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan ve Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ziyaret etti. Başkan Kösedağı, sokak hayvanları konusunun Türkiye'nin öncelikli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak bu alanda yıllardır yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Kösedağı, "Barınaklarda gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. Sokak hayvanları sorunu, bizim için en az bir deprem gibi önemli bir konudur. Yaklaşık 30 yıldır bu alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Benden önceki belediye başkanlarına da bu konuda gösterdikleri emek ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mevcut barınağın modernize edilmesinin sadece fiziksel bir yenileme değil, aynı zamanda hayvanların yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle yapılan kapsamlı bir dönüşüm olduğunu söyleyen Kösedağı, "Bugün barınağımızın kapasitesini 300'den 390'a yükselttik. Bu bizim için büyük bir gelişme. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde toplam 80'e yakın personelimizle birlikte çalışıyoruz. Sadece 2024 yılında haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren bakımevimiz de toplam 8 bin 873 kısırlaştırma, 2 bin 703 aşılama, 3 bin 904 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirdik. Ayrıca 78 köpek de yeni yuvalarına kavuştu" dedi.

"Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalı"

Sokak hayvanları meselesinin yalnızca belediyelerin değil, merkezi idarenin, sivil toplumun ve tüm yurttaşların birlikte sorumluluk alması gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bu sorun tek başımıza çözülebilecek bir sorun değil. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalı, kalıcı ve insani çözümler üretmeliyiz. Bu konuda samimi ve yapıcı iş birliklerine her zaman açığız" diyerek çağrıda bulundu.

Sahiplenene mama, tasma ve bakım desteği

Hayvan bakımevinin sadece geçici bir konaklama alanı değil, aynı zamanda sahiplendirme ve rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kösedağı, sahiplendirme konusunda başlattıkları teşvik kampanyasını ise şöyle anlattı:

"Buradan köpek sahiplenmek isteyen yurttaşlarımız, 'Aşısı var mı? Tasması var mı?' diye soruyor. Biz de bu süreci kolaylaştırmak için bir kampanya başlattık. Barınağımızdan patili bir dostumuzu sahiplendiğinizde 6 aylık mama, su ve mama kabı, tasma ve temel bakım desteğini belediye olarak biz üstleniyoruz. Hem teşvik hem de uyum sürecini birlikte atlatmak istiyoruz."

"Kadıköy Türkiye'ye örnek"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan ise, Türkiye'de sokak hayvanları sorununun plansızlık nedeniyle büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kadıköy Belediyesi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren öncü belediyelerden biri. Ancak bu iş yalnız belediyelerin çabasıyla olmaz. Toplumun tamamı, merkezi yönetim, yerel yönetim ve meslek odaları birlikte hareket etmeli. Biz bu sorunu samimi bir iradeyle çözebiliriz." - İSTANBUL