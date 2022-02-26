Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu

26.02.2022 14:43

Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu Kadıköy'de Buzzfest havadan görüntülendi Kadıköy Belediyesi tarafından kış festivali kapsamında düzenlenen 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu

Kadıköy'de Buzzfest havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi tarafından kış festivali kapsamında düzenlenen 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların buz pistinde aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendiği o anlar havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kış festivali 'Buzzfest' düzenlendi. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pateni yapabiliyor ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pisti kullanıyor.

Hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte Kalamış sahilde bulunan 'Buzzfest' buz pistine akın etti. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, çocuklar buz pistinde kayarak aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

İlkokul öğrencisi Beste Ocak, "Bu ikinci gelişim. Burada eğitmenler de var. İyi kayabiliyorum . Hava çok güzel, güneşli. Herkes kayıyor. Çok eğlenceli. Eğitmenler düşersek hemen geliyorlar" dedi.

Çocuğuyla birlikte kaymaya gelen Fatih Tunga isimli bir vatandaş, "Buzzfest'e 2 sene önce gelmiştik. Pandemiden dolayı fırsat bulamadık. Festival bitmeden gelelim dedik" diye konuştu.

Buz pistinde kayan çocuklar ile ailelerinin eğlendiği o anlar havadan görüntülendi. Özel bir teknoloji kullanılarak hazırlanan buz pistinde düzenlenen festival, 28 Şubat 2022 tarihine ziyaretçilerine açık olacak.

Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu
Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu
Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde konuştu Açıklaması Federasyonlar, 'Spor Çalıştayı'nda bir araya geldi Federasyonlar, 'Spor Çalıştayı'nda bir araya geldi

Kadıköy Belediyesi, Festival, gençlik, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:31 Canlı yayında cinayet itirafı: Oğlumu babası öldürdü, ailecek karar alıp suçu M.A.'ya yıktık
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:50:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de 'Buzzfest' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement