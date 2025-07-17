Kadıköy’de cinayet davası 2 Ekim'e ertelendi

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı dava 2 Ekim tarihine ertelendi.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası ile avukatlar katıldı. 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

2 Ekim'e ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay anında sanıkların yanında olan M.A.D. ve A.Ö hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin kabulü halinde ana davayla birleştirme kararı verileceğini kaydeden mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar için zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 2 Ekim tarihine ertelendi. - İSTANBUL