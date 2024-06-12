Kadıköy'de Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Kadına Motosiklet Çarptı

Yerel

Kadıköy'de yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, Bostancı sahil yolunda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı. Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL