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Kadıköy'de Yeni Yıl Öncesi İşletmelere Denetim - Son Dakika
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Kadıköy'de Yeni Yıl Öncesi İşletmelere Denetim

Kadıköy'de yeni yıl öncesi satışı artan ünlü mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan işletmelere yönelik İstanbul Orman ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere yaklaşık 142 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy\'de Yeni Yıl Öncesi İşletmelere Denetim
28.12.2023 - 23:34,  Güncelleme: 23:35
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Kadıköy'de yeni yıl öncesi satışı artan ünlü mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan işletmelere yönelik İstanbul Orman ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlere katılan İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2023 yılında 225 bin adet denetim yaptık. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere yaklaşık 142 milyon TL cezai işlem uyguladık" dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların alışveriş yoğunluğu da arttı. İstanbul Orman ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de bulunan ve unlu mamul, alkollü içecek ve kuruyemiş satışı gerçekleştiren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. İşletmelere giren ekipler, ürünlerin son kullanım tarihine, raftaki etiket ve kasa karşılığını kontrol ederken alkollü içeceklerde ise bandrol kontrolü yaptı. Gerçekleştirilen denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

"2023 yılında 142 milyon civarında para cezası uygulandı"

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yaklaşan yılbaşı ile beraber unlu mamulleri üreten pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol tüketimi ve alkol sunumu yapan yerlerde denetimlerimiz biraz daha sıkılaştırdık. Sayın bakanımızın Salı günü yapmış olduğu açıklamayla beraber de denetimlerimizi sıkılaştırdık. Biz 730 denetçimizle 39 ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz bu kapsamda bugüne kadar 2023 yılında yaklaşık olarak 225 bin adet denetim yaptık. Yaptığımız denetimler neticesinde de 8 bin 907 adet numune aldık. Yaptığımız denetimlerde 5 bin 550 adet işletmede olumsuzluk tespit edildi, olumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında da 142 milyon civarında para idari para cezası uygulandı" dedi.

"39 ilçede 730 denetmenimiz ile sahadayız"

Karaca, "39 ilçede 730 denetmen arkadaşlarımızla sahadayız şu anda bütün ilçelerimizde arkadaşlar bu denetimleri yapıyor. Biz de bugün sizinle beraber 6 işletmeye girdik. Bir işletmede üretime ara verdik kapatma uyguladık. İki işletmemize hijyenden ceza uyguladık, bir işletmemize süre verdik iki işletmemizde de herhangi bir eksiklik yoktu. Bu idari para cezaları değişen miktarlarda bizim cezalarımız 15 bin ila 6 milyon arasında değişmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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