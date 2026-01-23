Kadıköy'deki cami projesine mahkemeden onay çıktı - Son Dakika
Kadıköy'deki cami projesine mahkemeden onay çıktı

23.01.2026 11:15
Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesinin iptali mahkeme tarafından reddedildi. Proje, 2015 yılında duyurulmuş ve daha önce iptal edilmişti. Ancak, itiraz sonucu mahkeme davayı reddederek yapımına onay vermiş oldu.

Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verildi.

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan ve 2015 yılında duyurulan cami projesi Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin de katıldığı dava sonucu İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti. İstinafa taşınan ve dönen dava sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025'te bu iptali bozarak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Kadıköy sahile yapılacak camiye yargıdan onay çıkmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

