Kadıköy Rıhtım’daki otobüs peronları kaldırılıyor: 26 hat Uzunçayır’a taşınacak - Son Dakika
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Kadıköy Rıhtım’daki otobüs peronları kaldırılıyor: 26 hat Uzunçayır’a taşınacak

Kadıköy Rıhtım’daki otobüs peronları kaldırılıyor: 26 hat Uzunçayır’a taşınacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Kadıköy Rıhtım bölgesinde bulunan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklif, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Kadıköy Rıhtım bölgesinde bulunan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklif, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi. Kararla birlikte Kadıköy sahilindeki otobüs peronları kaldırılırken, bölgedeki birçok hat Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak. Uzunçayır peronları havadan görüntülendi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek düzenlemeler kapsamında, Kadıköy Rıhtım'daki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron Alanı'ndan hareket edecek, yolcular ise Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e ulaşarak diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapabilecek.

26 hat ve 286 araç bölgeden çekilecek

Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 seferin Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy içinden çekileceği bildirildi. Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydan düzenlemesinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, hatların taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadıköy Rıhtım’daki otobüs peronları kaldırılıyor: 26 hat Uzunçayır’a taşınacak - Son Dakika

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