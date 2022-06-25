Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Aydın'da gerçekleştirildi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali' Aydın İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya bölge illerde yapılan elemelerde birinci olan kadın din görevlileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bodur başkanlığında oluşturulan komisyonda Aydın İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay, Melek Sevindi, Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Efeler Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Hatice Çokyavuz komisyon üyesi olarak yer aldı.

Açış konuşması yapan İl Müftü Vekili Mehmet Atay, "Bölge finalinin Aydın ilinde yapılması bizleri çok mutlu etti. Kur'an-ı Kerim adına yapılan her türlü etkinlik, çalışma, faaliyet değerlidir. Bu yarışmalar nice güzelliklere vesile olsun inşallah. Tüm yarışmacı hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ardından söz alan Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, "Dinin temeli Kur'an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığının temeli de Kur'an-ı Kerim Öğreticileridir. Sizler mukaddes bir görev icra etmektesiniz. Toplumu ilgilendiren her konuda görev alan kişilersiniz. Göreviniz mukaddes olduğu kadar da özveri ve sabır isteyen bir iştir. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. İcra edeceğimiz bölge finali yarışmasında da hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bodur'un yarışma hakkındaki konuşmasının akabinde kuralar çekilerek yarışmaya geçildi. Vatandaşlar, din görevlileri ile Kur'an kursu öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sonunda Denizli'den Fatime Betül Başa birinci, Aksaray'dan Fatma Akpınar ikinci, Kayseri'den Merve Büşra Akar ise üçüncü oldu.

Denizli'den Merkezefendi Karahasanlı Kur'an Kursu Öğreticisi Fatime Betül Başa Bölge birincisi olarak 8 Eylül 2022 tarihinde Kars'ta yapılacak olan Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye girenlerin jüri heyetince ödüllerinin verilmesi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - AYDIN