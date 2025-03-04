Kadın Girişimciler Yalın Üretim Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Kadın Girişimciler Yalın Üretim Eğitimi Aldı

Kadın Girişimciler Yalın Üretim Eğitimi Aldı

TOBB Samsun Kadın Girişimciler, Model Fabrika'da yalın üretim teknikleri eğitimi aldı.

04.03.2025 14:08
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TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Samsun Model Fabrika'da, Yalın Üretim Teknikleri ve Model Fabrika Uygulamaları Eğitimi'ne katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle Samsun Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika'da düzenlenen eğitimde; Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu tarafından yalın dönüşüm felsefesi, temel hedefler, yalın üretim ilkeleri, israf türleri, verimlilik artışı, model fabrika ile birlikte yalın dönüşüm süreci hakkında bilgi verildi ayrıca model fabrikaların işleyişi, uygulamaları ve ülkemiz için oluşturduğu kazançlar aktarıldı. Teorik eğitimin ardından yalın üretim kavramlarının pekiştirilmesi amacıyla Yalın Üretim Uzmanları Fırat Aktaş ve Yağmur Şişman tarafından uygulamalı eğitim verildi. TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri geleneksel üretim ile yalın üretim süreçleri arasındaki farkı deneyimleme imkanı buldu.

Eğitim programına, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler Yalın Üretim Eğitimi Aldı - Son Dakika

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