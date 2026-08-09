Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, kadın girişimcilere destek verdi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü'nü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Program kapsamında Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de inceleyen Helvacı, kooperatif bünyesinde üretim yapan kadın girişimcilerden yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Üretime katkı sağlayan kadın girişimcilerle sohbet eden Kaymakam Helvacı, kooperatiflerin kırsal kalkınma ve kadın istihdamı açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere başarılar diledi.

Kaymakam Helvacı, "Kadınlarımızın üretime katılması, ekonomik hayatta daha güçlü yer alması ve kooperatifçilik anlayışının gelişmesi kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Muratdere Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizde ortaya konulan emek ve özveri takdire şayandır. Üreten, değer katan tüm kadın girişimcilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.