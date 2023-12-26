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Kadın Hakim ve Savcıların Mesleğe Bakışı Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda 'Kadın Hakim ve Savcıların Mesleğe Bakışı' konulu konferans gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç, kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerini vurgulayarak, toplumsal kalıpların kırılması gerektiğini belirtti.

Kadın Hakim ve Savcıların Mesleğe Bakışı Konulu Konferans Düzenlendi
26.12.2023 - 11:57,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nda (ORAKAF'23) 'Kadın Hakim ve Savcıların Mesleğe Bakışı' konulu konferansa katılan Kayseri Adalet Sarayı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç, kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerini söyleyerek, "Alışılmışın dışında olan mesleklerde toplumsal kalıplarımızı kırmamız gerekiyor" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç ile birlikte 2 kadın hakim, 1 kadın Cumhuriyet Savcısı ve 1 kadın hakim adayı ile hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. Düzenlenen program ile hukuk fakültesi öğrencilerine rehberlik edeceklerini söyleyen Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç, "Bugün Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ORAKAF'23 programları çerçevesinde deprem bölgeleri de dahil 19 üniversitenin katılımıyla bir program icra ediliyor. Bugün buradaki hedef kitlemiz üniversite öğrencileri. Çoğunlukla da hukuk fakültesinden mezun olacak olan ve gelecek kaygısı taşıyan kıymetli öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Kendilerine ulaşmak istediğimiz konu da hukukta kariyer imkanlarının ne olduğu ya da gelecekte ne olabileceklerine dair geleceklerini şekillendirmeleri noktasında rehberlik ve mentorluk görevi üstleneceğiz. Burada yine bana eşlik edecek olan 2 hakim meslektaşım ve 1 Cumhuriyet savcısı, 1 hakim adayı olan meslektaşlarımızla beraber bu şekilde sunum icra edeceğiz" dedi.

"Kadınlarımız istediği her şeyi yapabilir"

Cumhuriyet Savcısı Gürcü Adeviye Koç, alışılmışın dışında olan meslekler için de toplumsal kalıpların kırılması gerektiğini ve kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerini söyleyerek, "Ben mesleğimde hayal ettiğim yerdeyim. Kadın olmam belli açıdan zorluklar getiriyor olsa bile adaletin hakim olduğu tüm kamu kurumlarında hiçbir problem iletmezler. Yine görev yaptığım Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Bakanlığımız bünyesinde de adaletin hakim olduğu çalışma şartları içerisinde görev yapmaktayım. Yine kadın olduğumuz için bir takım pozitif ayrımcılıklarla mesleğimizi ifa etmekteyiz. Bu gebelik ya da süt izni olur. Cumhuriyet Savcılığı mesleği bir kadın için biraz alışılmışın dışında bir meslek olsa da toplumsal kalıplarımızı bu noktada kırmamız gerektiğini, inandığımız, hayal ettiğimiz ve isteğimiz her şeyi yapabileceğimizi, bu nedenle cinsiyet temelli ayrımcılık karşısında net bir duruş sergilenmesi adına kadınlarımız istediği her şeyi yapabilir çağrısında bulunmak istiyorum. Kadınlarımıza da bu çağrımızın güç vermesini, kendilerini de güven içerisinde hissetmelerini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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