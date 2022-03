Kadın hekimlerden özel sergi - Son Dakika

Kadın hekimlerden özel sergi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 4 kadın hekim 'Sanatın İçinde Kadın Hekimler' adlı sergi açtı

ESOGÜ'deki kadını anlatan eserlerin yer aldığı sergi 8 Mart'ta açıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 4 kadın hekimin, 'Sanatın İçinde Kadın Hekimler' adlı sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde sergi açıldı. ESOGÜ çalışanı kadın hekimlerin el emekleriyle oluşturduğu eserler, Mermer Salon'da açılan Sanat Galerisi'nde sergilendi. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan galeride, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve birçok hekim eserleri yakından inceledi. Serginin 8-9 Mart tarihleri boyunca açık kalacağı öğrenildi.

"Ana tema kadın olarak belirlendi"

Sergilenen eserlerin yapımında bulunan 4 hekimden birisi olan Doç. Dr. Dilek Çetinkaya, kadın olarak belirlenen temadan yola çıkıldığını anlattı. Yaşamın her alanındaki kadınlardan yola çıkılarak yapılan eserleri 8 Mart'ın vurgulamak amacıyla sergilediklerini belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sergimizdeki eserler 4 kadın hekim tarafından yapıldı. Sergimiz Birgül Yelken, Dilek Çetinkaya, Ferda Yaman ve Zeren Barış tarafından yapılan yağlı boya, boncuk yapıştırma, çini, cam boyama eserlerden oluşuyor. Sergide 50'den fazla eser var. Ana tema kadın olarak belirlendi. Her haldeki kadınları resmetmeyi amaçladık ama tabi başlayınca farklı konular da girdi. Kadın yaşamın her alanında olduğu için her şey var. Sergide 8 Mart'ı vurgulamak istedik."