Kadın Hükümlüler Tekstil Atölyesinde Meslek Ediniyor - Son Dakika
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Kadın Hükümlüler Tekstil Atölyesinde Meslek Ediniyor

Kadın Hükümlüler Tekstil Atölyesinde Meslek Ediniyor
22.07.2026 06:45
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Erzincan'da kadın hükümlüler, tekstil atölyesinde eğitim alarak tahliye sonrası hayata hazırlanıyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kurulan tekstil atölyesinde eğitim alan kadın hükümlü ve tutuklular, meslek öğrenerek tahliye sonrası hayata hazırlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle ceza infaz kurumunda oluşturulan tekstil atölyesinde kadınlar, dikiş, kesim ve üretim süreçlerine ilişkin uygulamalı eğitim alıyor.

Proje kapsamında önce sınıf ortamında temel tekstil eğitimi alan kadınlar, daha sonra üretim atölyesinde görev alarak mesleki becerilerini geliştiriyor. Atölyede üretilen tekstil ürünleri ise kamu kurumları ile çeşitli kuruluşların ihtiyaçlarında kullanılıyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Komitesi Üyesi Rüveyda Tanoğlu, ceza infaz kurumuna yaptıkları ziyaretlerde kadınların en büyük kaygılarının tahliye sonrasında ekonomik hayata uyum sağlamak olduğunu gördüklerini belirtti.

Bu doğrultuda sürdürülebilir bir proje hazırladıklarını ifade eden Tanoğlu, kadınların hem üretime katıldığını hem de tahliye sonrasında kullanabilecekleri bir meslek edindiğini söyledi.

Kadınların ürettikleri ürünlerin farklı kurumlara ulaştırıldığını aktaran Rüveyda Tanoğlu, çalışmanın ekonomik katkının yanı sıra kadınların topluma yeniden uyum sürecini de desteklediğini kaydetti.

Tanoğlu, tekstil atölyesinin temel amacının kadın hükümlü ve tutuklulara mesleki yeterlilik kazandırarak tahliye sonrası kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Tahliye sonrasında birçok kadının iş bulmakta ve sosyal hayata uyum sağlamakta güçlük yaşadığına dikkati çeken Tanoğlu, meslek sahibi olmanın kadınların yeniden hayata tutunmalarında önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Atölyede eğitim alan kadınlar ise üretim sürecine katılmanın kendilerine özgüven kazandırdığını, edindikleri meslek sayesinde ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra çalışma hayatına daha hazır olacaklarına inandıklarını belirtti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde, kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında kadınların üretime katılması, ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve topluma yeniden uyum sağlamaları hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Hükümlüler Tekstil Atölyesinde Meslek Ediniyor - Son Dakika

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