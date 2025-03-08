Kadın Jandarmalardan Anlamlı Kutlama

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kadın jandarma personeli, yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın jandarma personeli, Hankendi Mahallesi'nde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutlarken, Harput-Sugözü Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla birlikte ağaç dikti. - ELAZIĞ