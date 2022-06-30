Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor

30.06.2022 00:58
Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor

Tokat'ın ilk kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor.

Tokat'ın ilk kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran 3 asırlık Tokat kebabı özel ocaklarda erkek ustalar tarafından pişiriliyor. Tokat'ın ilk kadın kebap ustasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Sanayi çarşısında bir lokantaya bulaşıkçı olarak başlayan Nergiz Aydın (23) yaklaşık 1,5 yılda kebap pişirmenin püf noktalarını öğrenerek ocak başına geçti. Tokat'ın tek kadın kebap ustası olması nedeni ile dikkat çeken Aydın, "Bu işe bulaşıkçı olarak başladım. Kahraman usta işini severek ve önemseyerek yapıyordu. Onu gördükçe imreniyordum. Neden ben yapmayayım ki diyordum. Ustam sağ olsun işin inceliklerini öğretti. Ben de bir şeyler öğrendim. Ustam bir rahatsızlık geçirdi. Neden yapmayayım dedim, ocağın başına geçtim. Denedim ve oldu çok şükür. İlk başlarda çok zorlandım. Ama püf noktalarını öğrendikçe daha kolay oldu. Görenler şaşırıyor,, bazen inanamayanlar oluyor" dedi.

Tokat kebabı yapan ustaların tamamı erkek olduğunu belirten Aydın, "Ben bir kadın olarak bu işe gönül verdim ve başarılı oldum. Bana bu işi öğreten kahraman ustama ve işverenime çok teşekkür ediyorum. Tokat'ta kebap ustası olarak tekim. Belki Türkiye'de de tekim" diye konuştu.

Lokanta işletmecisi Mustafa Demirkol ise kadın kebap ustasını görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade ederek "Tokat kebabı ustamızın rahatsızlanması neticesinde yanında yardımcı olarak çalışan kızımız kendini yetiştirdi. Kebap ocağının başına geçti. Müşterilerimizin tamamından olumlu sonuçlar almaktayız. Bir kadın kebapçı çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de Tokat'a ilk olduğunu düşünüyorum. Buda bizleri ayrıca onurlandırıyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın kebap ustası erkeklere taş çıkartıyor - Son Dakika

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