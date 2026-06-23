Kadın Meclisi\'nden Vali Eşine Ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş'u ziyaret etti. Ziyarete Kent Konseyi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğluoğlu ile Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; kadınlara yönelik eğitim çalışmaları, aile değerlerinin korunması, aile içinde sevgi dilinin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişimin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Toplantıda, aile yapısının korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması noktasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğü vurgulandı.

Kent Konseyi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğluoğlu, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, Kadın Meclisi olarak kadınlara ve ailelere yönelik bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Şerbetçioğluoğlu, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sevgi dilinin yaygınlaştırılması ve kadınların sosyal hayatta daha etkin rol alması adına çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kadın Meclisi üyeleri de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri, aile değerleri ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Nagihan Baruş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınlara, ailelere ve topluma katkı sunan sosyal ve eğitsel çalışmaları önemsediklerini belirtti. Baruş, bu yönde yapılacak çalışmalara her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM