Kadın Muhtar Mahalleyi Güzelleştiriyor - Son Dakika
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Yerel

Kadın Muhtar Mahalleyi Güzelleştiriyor

Doğankent Beldesi'nde muhtar olan Şenay Çelik, kadın elinin değerini mahallede gösteriyor.

06.12.2024 23:36
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Muhtarlığa kadın eli değdi, mahalle güzelleşti

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi'nde yaşayan Muhtar Şenay Çelik, çevresini kadın eliyle güzelleştiriyor.

Doğankent Beldesi'nde Aksaray Mahallesi Muhtarı olan Şenay Çelik, Mart ayında yapılan seçimlerle muhtar seçildi. 46 yaşındaki Çelik, daha önce iş hayatına atılmadığını ve muhtarlıkla hayatının değiştiğini ifade etti.

"Halkın sevgisiyle buraya geldim"

Mahalle sakinlerinden destek gördüğünü ifade eden Çelik, "Halkın sevgisi ve desteğiyle buraya geldim. Beni çok seviyorlar ben de onları çok seviyorum. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının en erken tanındığı ülkelerden biriyiz. Kadınlar olarak daha fazla işler başaracağımızı düşünüyorum. Biz her şeyi başarabiliriz. Muhtar olduğumda çekindiğim zamanlar oldu ama bunların üstesinden geldim. Herkes bana alıştı. Şimdi her şey çok iyi gidiyor" cümlelerini kullandı.

"Hem annelik hem muhtarlık görevimi yapıyorum"

" 3 erkek çocuk annesiyim. Üniversite, lise ve ilkokul çağında 3 erkek evladım var. Hem annelik görevimi hem de muhtarlık görevimi yerine getiriyorum. Genelde işlerimi evden idare ediyorum. Mahalle sakinleri bana kolaylıkla ulaşabiliyor. Eşim, dostum, arkadaşlarım geliyor. Muhtarlık işleri, imza, mühür için gelenler oluyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Küçükmurat ise 16 yıldır Aksaray Mahallesi'nde ikamet ettiklerini, muhtarlarından son derece memnun olduklarını ve siyasette kadınların daha çok yer alması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Muhtar Mahalleyi Güzelleştiriyor - Son Dakika

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