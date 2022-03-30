Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu - Son Dakika
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Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu

30.03.2022 09:51
Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli'de görev yapan kadın muhtarları misafir etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli'de görev yapan kadın muhtarları misafir etti.

Sisli Vadi'de muhtarlarla bir araya gelen Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaların yanı sıra Kartepe'nin turizm noktaları hakkında da bilgiler verdi. Kocaman, "Kadın muhtarlarımızı Kartepe'mizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz biliyoruz ki kadının elimin değdiği her yer güzelleşir, bereketlenir, kadınlarımız hayatın her yerinde aktif ve başarılılar. Gurur duyacağımız işlere imza atıyorsunuz. Emekleriniz çok kıymetli, iyi ki varsınız" dedi. - KOCAELİ

Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu
Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu
Kadın muhtarlar Kartepe'de buluştu

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Mustafa Kocaman, Kocaeli, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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