Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı

24.03.2022 17:33
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Kuşadası'nda tanıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Kuşadası'nda tanıtıldı.

Tanıtım toplantısına Hülya Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Gülnur Saruhan, ÇEKÜS birim sorumlusu Dr. Elif Yalçın, Daire Amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Gülnur Saruhan, kanserle ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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