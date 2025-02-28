Kadın Temsili Çalıştayı Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Kadın Temsili Çalıştayı Ankara'da Başladı

Kadın Temsili Çalıştayı Ankara\'da Başladı

RTÜK, medyada kadın temsili için uluslararası çalıştay düzenledi, kadına yönelik şiddetle mücadele ele alınıyor.

28.02.2025 13:11
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Ankara'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde düzenlenen "Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı: Etik ilkeler, Toplumsal İş Birliği ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başladı.

RTÜK'ün himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı: Etik ilkeler, Toplumsal İş Birliği ve Yenilikçi Yaklaşımlar', ATO Congresium'da başladı. Sekiz farklı masada 150 katılımcıyla gerçekleşecek çalıştayda akademisyenler, spor ve sanat camiasından temsilciler, medya profesyonelleri, devlet ve uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri, STK yöneticileri, kadın girişimciler ve Arnavutluk, Azerbaycan, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen temsilciler, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya geliyor. 'Medya toplumun dilini oluşturur' sloganıyla başlayan çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların medyadaki temsilinin güçlendirilmesi masaya yatırılacak. İlki düzenlenen çalıştayda kadına yönelik şiddetle mücadele hakkındaki görüşler rapor haline getirilerek, medyaya yol haritası oluşturması hedefleniyor.

"Medyanın toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çalıştayda yaptığı konuşmada, 'Aile Yılı' ilan edilen 2025'te medyanın kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Şahin, "Hem yol gösterici hem de destekleyici bir yaklaşımla hareket etmek istiyoruz. Medyamızın daha doğru ve sağlıklı ilerlemesi için gereken ne ise onu yapmaya gayret ediyoruz. En önemlisi de yayıncı kuruluşlar ile sürekli bir istişare ve işbirliği içerisindeyiz. Buradaki amacımız belli; medyanın toplumsal sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele şart"

Şahin, televizyon ekranlarında kadınlar hakkında daha hassas olunması gerektiğini belirterek, "Meselelere bu bilinçle yaklaşırsak fikri temellerimiz sağlam bir şekilde oturmuş olur ve bu konuyu bu yönden görmeye başlarız. Kadına yönelik şiddetle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye başlarız. Bu konuda altını çizmemiz gereken bir husus var ki; kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece devletimizin ilgili kurumlarının, kuruluşlarının uyguladığı politikalar değil, topyekun bir mücadelenin şart olduğudur" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar güçlü kavramlar ile anlatılmalı"

Şahin, "Medyamıza düşen görev ise kadınlarla ilgili kalıplaşmış olumsuz ifadeleri bir kenara bırakarak kadınları kendine güvenen, başarılı, cesur ve güçlü kavramlar ile anlatabilmektir. Medyada kullanılan bu dil görseller ile de desteklenirse bir sonuç alabiliriz diye düşünmekteyim" diye konuştu.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizlerin sizlere sunmuş olduğu etik ilkeler çerçevesinde yayınlar yapıldığında kadını toplumsal yapıda çok büyük ve güçlü bir zemine oturtabileceğimizi düşünmekteyiz. Şayet bunu yapamazsak istediğimiz kadar kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları hazırlayalım, sloganlar üretelim, emin olun fikri altyapıyı oturtmadığımız müddetçe söylemden öteye geçmemiz mümkün değildir."

Açış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapılarak, fotoğraf çekinildi. Çalıştay, ATO Congresium'da gün boyunca devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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