Kadına Şiddete Acil Eylem Planı - Son Dakika
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Yerel

Kadına Şiddete Acil Eylem Planı

Kadına Şiddete Acil Eylem Planı

Osman Kaya, kadına şiddet için aile psikologları ile çözüm önerileri sundu, sağlıkta şiddeti eleştirdi.

07.10.2024 14:31
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Son günlerde artan kadına şiddet ve vahşet verici toplumsal olayları değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Acil Eylem Planını açıkladı.

Günden güne yozlaşan toplum ahlakı ve toplumun psikolojik sağlığına dair çözüm önerilerini değerlendiren Osman Kaya, Aile Sağlığı Merkezlerinde çocuk gelişimci ve aile psikoloğunun istihdam edilmesiyle pek çok toplumsal vahşetin önüne erkenden geçilebileceğini söyledi. Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet ve sağlık kurumlarında vuku bulan olayları da değerlendiren Kaya, sağlık çalışanları can güvenliklerinin kaygısını taşıyorken nitelikli bir sağlık hizmeti sunamayacağını vurguladı.

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sadece fiziksel saldırılarla sınırlı değil"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Kaya, "Bu sorunun çözümü için tüm paydaşların ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir. Devlet, sağlık kurumları, sağlık çalışanları ve toplumun her bir ferdi, bu konuda duyarlı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Hastanelerde bulunan ancak bir çoğu aktif olmayan x-ray cihazlarının efektif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sadece fiziksel saldırılarla sınırlı değil. Sözlü taciz, tehdit ve psikolojik baskı gibi birçok farklı şekilde kendini gösteriyor. Bu durum, sağlık çalışanlarının işlerini yapmalarını zorlaştırmakta, motivasyonlarını düşürmekte ve sağlık sisteminin genel olarak işleyişini olumsuz etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

"Aile psikoloğunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ön plana çıkmış bulunmaktadır"

Yaşanan olayların olmadan engellenmesinin mümkün olduğunu söyleyen Kaya, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan pompalı tüfekle hastane basan kadın sağlık çalışanları tehdit edip çantasında bomba olduğunu söylemiştir. Bu olaylarla olmadan çözümler bulunması ve önlenmesi şarttır. Uzun zamandır dile getirdiğimiz en önem verdiğimiz projelerimizden biri olan aile psikoloğunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ön plana çıkmış bulunmaktadır. Bugün aile sağlığı merkezlerinde her aileye bir psikolog projemiz gerçekleşmiş olsaydı bu kişilerin şiddete meyilli olmaları ve tedavileri ile ilgili daha öncesinden önlem alınabilir ve bu olaylar yaşanmadan önlenebilirdi. Yine geçtiğimiz günlerde hastanede yatan bir hastanın Sağlık Bakanlığı bünyesinde tedavi görürken silahlı saldırı sonucu tekrar yaralanması hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur. Cezalar caydırıcı olmalı ve kamusal alanlarda yapılan fiillerin cezası daha da artırılmalıdır" dedi - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Şiddete Acil Eylem Planı - Son Dakika

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