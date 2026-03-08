Kadına Şiddete Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Kadına Şiddete Farkındalık Etkinliği

Kadına Şiddete Farkındalık Etkinliği
08.03.2026 10:35
Düzce'de bir genç, babaannesiyle kadına şiddeti protesto eden trafik etkinliği düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sosyal medya içerik üreticisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 90 yaşındaki babaannesiyle birlikte kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla trafikte farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Muhammed Bişgin, otomobilinin arka camına "Bu 8 Mart milat olsun. Kadına şiddet son bulsun. Sen de 1 kornayla destek ol. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" yazısı asarak 90 yaşındaki babaannesi Hayriye Bişgin ile trafiğe çıktı. Şehir merkezinde tur atan ikilinin aracındaki yazıyı okuyan diğer sürücüler, korna çalarak kampanyaya destek verdi. Trafiğin durduğu anlarda aracından inen Bişgin, çevredeki kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Eşini 10 yıl önce kaybeden Hayriye Bişgin, 60 yıllık evlilik hayatı boyunca eşinden hiçbir zaman şiddet görmediğini vurgulayarak, erkeklere kadınlara yönelik şiddete son vermeleri çağrısında bulundu.

Son dönemde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Muhammed Bişgin, şöyle konuştu:

"Kadına şiddetin önüne geçilsin. Ne gerek var? Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Kadınlara şiddet uygulamayalım. Kadına şiddete karşı dikkat çekelim istedik. Son dönemlerde gerçekten çok fazla arttı. Görüyorsunuz yaşlılarımız yıllarca evli kalmış. Babaannem 90 yaşında. Dedem vefat etti ama nenem hala ilk günkü aşkla dedeme bağlı. Herhangi bir şiddet ya da kötü şeyler olmamış ama günümüzde insanlar hemen şiddete başvuruyorlar." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şiddet, Trafik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kadına Şiddete Farkındalık Etkinliği

Kadına Şiddete Farkındalık Etkinliği
