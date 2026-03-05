Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

05.03.2026 15:20
Malatya'da düzenlenen çalıştayda Vali Yavuz, şiddetin toplum sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı" düzenlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, şiddetin her türlüsünün bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Lütfen kadın cinayetlerini ya da genel olarak cinayetleri siyasallaştırmayın. Açık söylüyorum, siyasallaştırırsanız çözüm bulamazsınız" dedi.

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yüksek istişareyle düzenlenen bu çalıştayın, bir denetim ya da değerlendirme toplantısı olmadığını, sahadaki deneyimleri bir araya getirerek, güçlü yönleri pekiştirmeyi ve gelişime açık alanları birlikte tespit etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çeçen, beşincisini düzenledikleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın, şiddetsiz yaşam ve saygı, etkin hukuki koruma ve adalete erişim, risk odaklı ve uzmanlaşmış müdahale, psikolojik iyi oluş ve sosyo-ekonomik güçlenme ile davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılım başlıkları altında kurumlar arası eşgüdümü esas alan bir yaklaşımı ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Şiddetin her türlüsü bir toplum sağlığı sorunudur"

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz da şiddetin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek, "Şiddetin her türlüsü bir toplum sağlığı sorunudur. Şiddetin ayrımlara açılarak ele alınması da bedeller doğurur. Sorunumuz çok boyutludur. Sağlık çalışanına şiddet, öğretmene şiddet, eğitimciye şiddet, polise şiddet... Şiddetin kime yöneldiğinin bir önemi yok. İster bir kadına yönelik olsun ister bir köylüye yönelik olsun ister kamunun güvenlik güçlerine yönelik olsun, şiddet, toplumun tamamına yayılan bir mikrop gibi, bunu yayan bir unsur olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

"Yeni bir tehlikeyle de karşı karşıyayız"

Toplumun yeni bir tehlikeyle de karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Cinsiyetsiz toplum tartışmalarının gündeme geldiği, erkek çocuklarının kız gibi, kız çocuklarının erkek gibi giydirildiği bir dönemdeyiz. Bakın, şiddetle burada da bir ilişki var mı diye düşünmek gerekir. Çocuklarımızı niçin cinsiyet rollerine uygun şekilde giydirmiyoruz, niçin renkleri ona göre seçmiyoruz? Çok ciddi söylüyorum. Beş-altı yaşındaki bir çocuğun kız mı erkek mi olduğunu bazen tespit edemiyorum. Halbuki benim gibi bir insanın, baktığında bir çocuğun cinsiyetini anlayabilmesi gerekir."

Konularımız çok uzun ama bunları dağıtmak istemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum, lütfen kadın cinayetlerini ya da genel olarak cinayetleri siyasallaştırmayın. Açık söylüyorum, siyasallaştırırsanız çözüm bulamazsınız. Tekrar söylüyorum, eğer yarın bir şeyin değişeceğine inanıyorsanız, o zaman siyasallaştırın. Hani 'eğitimsiz' diyorsunuz ya 'köylü, görgüsüz, bunlar bilmez' dediğiniz insanlar var ya, vallahi eşine kötü davranmıyordu, eşine yük taşıtmıyordu, bizim nesil, bizim ecdadımız taşıtmıyordu büyüklerimiz böyleydi. Şimdi eşinin kredi kartını ya da maaş kartını cebine koyup, eşine harçlık vermeyen eğitimli kitleler oluşturduk mu, gözümüz aydın. Eşinin maaş kartını cebine koyup eşine harçlık vermeyen bir nesil ortaya çıktı."

Kaynak: ANKA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika

