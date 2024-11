Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Mardin\'de

Yerel

Mardian Mall AVM'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen bilinçlendirme standları açıldı.

Etkinliğin kadın şiddetine karşı toplumsal bilinçlendirme ve mücadele çabalarını artırmayı amaçladığı belirtildi. Etkinlik kapsamında, ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, farkındalık için konuşmalar yapıldı ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Mardin Mall AVM Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "25 Kasım, kadın şiddetine karşı mücadelede toplumsal farkındalık adına kritik bir gün. Kadınlarımızın, annelerimizin, kız kardeşlerimizin güvenliğini ve haklarını korumak için toplum olarak bir araya gelmemiz önemli. Kadına şiddet, yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yara. Her birimizin bu konuda duyarlı olması ve şiddetin her türlüsüne karşı durması gerekiyor. Bu tür etkinlikler, yalnızca farkındalık ile kalmıyor, aynı zamanda toplumun bilinç düzeyini artırarak daha güvenli ve saygılı bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Mardian Mall olarak, kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların haklarını savunma konusunda kararlıyız. Kadına şiddete hayır demek, sadece bir slogan değil, bir yaşam biçimi olmalı. Bu kampanya ile amacımız, kadınların günlük hayatlarında daha güvenli ve saygın bir ortamda yaşamalarını sağlamak. Kadınlarımızın haklarını ve güvenliğini korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mardian Mall'da açılan bilinçlendirme standı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgi edinmek ve bu mücadeleye destek vermek isteyen pek çok kişi standı ziyaret ederek, bilgi aldı ve destek mesajlarını iletti. - MARDİN