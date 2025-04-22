Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için Toplantı Yapıldı

'2025 yılı 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024 yılı içerisinde kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve gelecek dönem planlamaları analiz edilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Kadınların korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla uygulanacak yeni projeler ve stratejiler masaya yatırıldı.

"Kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlar konusunda azalma görülüyor"

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yalnızca devletin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Vali Aksoy, "Olay sayılarımızda çok fazla olmasa da belirli ölçüde düşüşler yaşanıyor. Özellikle kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlar konusunda azalma görülmesi olumlu bir gelişme. Ancak bu konuyu rehavete kapılmadan, büyük bir hassasiyetle takip etmemiz oldukça önemli. Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu doğrultuda özel bir birim oluşturması, konunun etkin takibi açısından değerli bir adım olmuştur. Müracaat savcıları ve soruşturma savcılarının görevlendirilmesi, aynı ekibin bu vakaları takip etmesi, sürecin düzenli ve titizlikle yürütülmesini sağlıyor. Bu çerçevede, sayın başsavcımıza ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Her kurumun vereceği destek, bu konudaki ilerlemeyi doğrudan etkiliyor"

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının kendilerine intikal eden tüm olayları büyük bir ciddiyetle ele alarak ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na aktarıp gerekli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Aksoy, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün değerli uzmanları da aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda hizmet veren önemli birimlerimiz, ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük katkılar sağlıyor. Üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın yürüttüğü çalışmalar sayesinde toplumsal duyarlılığın daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Her kurumun vereceği destek, bu konudaki ilerlemeyi doğrudan etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Gerekli bilgilendirmeler yapılarak iş birliği sağlanmalıdır"

Tüm kurumların yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Müdürlüğümüz çeşitli alanlarda eğitimler veriyor. Kent Konseyi, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlar da bu konuda hassas çalışmalar yürütmekte. Önemli olan, olayın hangi birime intikal ettiği ve ilgili kurumun çözüm için gereken adımları atmasıdır. Eğer bir kurumun desteğine ihtiyaç duyuluyorsa, gerekli bilgilendirmeler yapılarak iş birliği sağlanmalıdır."

"Bir sonraki toplantıda verilerimizi daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz"

Valilik olarak, bu konunun büyük bir hassasiyetle takipçisi olduklarına dikkat çeken Vali Aksoy, "Özellikle eğitim alanında 'Kadına El Kalkamaz' kampanyaları ve 'KADES' programlarının yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kadın sağlığı eğitimi projeleri çerçevesinde, Sağlık Müdürlüğümüz kadınların bilinçlenmesi için yoğun bir çaba harcamaktadır. Tepebaşı ve Odunpazarı kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kaymakamlarımız ilçelerinde bu konuların takibini yapıyor ve çalışmaları yürütüyor. Hedefimizin bir sonraki toplantımızda verilerimizi daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu vurgulamak istiyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında sunum yapıldı. Karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR