"Kadının Ellerinden" Sergisi - Son Dakika

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Günebakan Öğrenci Yurdunun organizasyonluğunda "Kadının Ellerinden" adlı el sanatları sergisi gerçekleşti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Günebakan Öğrenci Yurdunun organizasyonluğunda gerçekleştirilen sergide, atık ve eski malzemeler yenilenerek tasarlanmış objeler, kıyafetler, ipek kozasından şekillendirilmiş çiçek tasarımları, ebru sanatı ile oluşturulmuş tablolar, rölyef, ahşap boyama çalışmaları, takı tasarım, amigurumi ve sevgi evleri ve zihinsel engelli çocuklar için örülmüş örgü bebeklerde yer aldı. Sergiye Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Spor Şube Müdürü Abdullah Yılmaz katıldı.

Sergilenen çalışmaları inceleyen Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün konuşmasında, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde sosyo-kültürel ve sosyal sorumluluk projeleri şeklinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın maddi ve manevi destekleri ile çalışan personelimizin, öğrencilerimizin ve hocalarımızın; ürettikleri eserleri ihtiyacı olan çocuklarımıza, zihinsel engelli çocuklarımıza hediye ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularını arttırmaktadır. Yurtlarımızda 24 kurs,9 atölye ve 42 etkinlik planlanmış ve uygulamaya geçilmiştir" diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Sergi, Tekirdağlı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - TEKİRDAĞ