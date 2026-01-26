Kadınlar çocuklarıyla hayallerini tasarlıyor

Gaziantep'te kadınlar ve çocuklar için açılan Robotik Kodlama Atölyesi'nde anneler ve kızları, hem 3D yazıcıyla becerilerini ortaya koyuyor hem de robotik kodlama öğreniyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara ve çocuklara teknolojiyi sevdirmek, teknolojinin çağ atladığı bu dönemde anneleri ve kızlarını geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla kurulan Robotik Kodlama Atölyesi, bilgi ve teknoloji atölyesi niteliği taşıyor.

Şahinbey Belediyesi Karataş Kültür Merkezi'ndeki atölyede arduino setleri, çeşitli sensörler, ultrasonik programlama kitleri, MBlock robot kitleri ve 3D yazıcı gibi gelişmiş ekipmanlar kullanılıyor. Bu altyapı sayesinde çoğunluğu anne ve kızlarından oluşan kursiyerler, hem daha verimli projeler geliştiriyor hem de uygulamalı öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Hayallerindeki ürünleri tasarlama imkanı buluyorlar

Çocukların, gençlerin ve kadınların teknoloji bağımlılıklarının olumlu yöne evrilmesi ve dijital dünyaya uyum sağlamaları amacıyla kurulan tam donanımlı atölyede "düşün, tasarla ve üret" mottosuyla güzel bir atölye ortamı oluştu. Atölyede aldıkları eğitimlerle kendilerini her geçen gün geliştiren anneler ve kızları, hayallerindeki ürünleri ise 3D yazıcılarla tasarlama imkanı buluyor.

Atölye sayesinde hayal dünyalarını geliştiren, yeni ürünler üretmeye başlayan ve teknolojiyi olumlu yönde kullanan anneler ve kızları, robotik kodlama ile hayallerini tasarlıyor. Önce kodlama eğitimi verilen kursiyerlere daha sonra sıcaklık sensörü, kızıl ötesi kumanda ve rota izleyen robot gibi hayal gücüne bağlı projeler öğretiliyor.

"Anne ve kızları kendi zevklerine göre ürün ortaya çıkartıyorlar"

Atölyede hem ev hanımlarına hem de çocuklara robotik kodlama eğitimi verdiklerini belirten eğitmen Merve Çekiç, "Robotik kodlama eğitimlerinin ardından 3D tasarımlar yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bütün tasarımları kendileri yapıyor. 3D tasarım cihazımızdan da yaptıkları projelerin çıktılarını alıp çocuklara ve ev hanımlarımıza hediye ediyoruz. Çıkarttığımız tasarımları boyayabiliyoruz. Atölyemizde anne ve kızları kendi zevklerine göre hem tasarlıyorlar hem de ürün ortaya çıkartıyorlar. Yaptıkları tasarımları evlerinde kullanılabilecek hale getiriyoruz. Kodlama eğitiminden sonra ise sensörlerle tanışıyoruz. Bir robot sadece dış iskelet değil, içinde birçok sensör ve kodlama barındırıyor. Mesafe, ses ve hareket sensörü gibi birçok sensörü tanıtıyoruz. Projemize uygun sensörleri seçerek ilerliyoruz. Bunları LCD ekrana entegre etmeyi öğreniyoruz ve bu tasarımları daha sonra birleştirerek projeler üretiyoruz" dedi.

"Çocuklar sadece tüketim değil, üretimi de öğreniyor"

Robotik kodlamanın günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çekiç, "Zaten yazılımın temelini atıyoruz. Çocuklar sadece tüketim değil, üretimi de öğreniyor. Mesela bir proje yaparken ya da bir oyun oynarken bile kendine göre önce devreleri kurmayı, tasarlamayı ve üretim yaparak, bir şey ortaya çıkarmayı öğreniyorlar. Bu şekilde de matematiksel beyinleri gelişiyor. Bu ev hanımlarımız için de çok önemli. Hem çocuklarımız hem ev hanımlarımız bir şeyler ürettikleri için çok mutlu oluyorlar. Robotik kodlama anlamında verilmesi gereken tüm eğitimleri veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar daha verimli bir zaman geçiriyor"

Kursiyerlerden Ülger Tiryaki ise, "Bu atölye hem çocuklarım hem benim için çok verimli oldu. Robotik kodlama eğitimi çocuklarım için daha iyi oldu. Çocuklar evde telefonla veya televizyonla zamanlarını öldüreceğine burada daha verimli bir zaman geçiriyorlar. Daha güzel bilgiler öğreniyorlar. Bu imkanı bize veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bilgiler öğreniyoruz"

İki çocuğuyla birlikte kursa katıldığını belirten Hatice Tiryaki de, "Çocuklarımızla beraber Karataş Kültür Merkezi'ne robotik kodlama öğrenmek için geliyoruz. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Ben aslında çocuğum için geldim ama Merve hocamızın sayesinde kursa devam ettim. Çok mutluyum. Hiç gelmeyi düşünmezken devam ettim. Çok güzel devam ediyoruz. Çocuklarımı da göndermeyi tekrar düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

"Kursumuz güzel bir şekilde gidiyor"

Özlem İşbilir de, "Ben aslında kızımı getirmiştim. Kızımı getirince kadınlar içinde eğitimin olduğunu öğrendim. Dedim beraber değerlendirelim. Güzel bilgiler öğrendik. Önce klavye öğrendik. Sonra da uygulamaları öğrendik. Kursumuz güzel bir şekilde gidiyor" şeklinde konuştu.

"Robotik kodlama öğreniyoruz"

Aysu Yalçın da, "Günümüzde robotlar bayağı gelişmiş durumda. Biz de bu merkeze gelip robotik kodlama öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Kursta büyükler de var, bizim gibi gençler de var. Kendi kendilerini geliştiriyorlar. Bizim için iyi oluyor. Her gün buradayız, gayet de güzel zaman geçiriyoruz ve kodlamayı öğreniyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP