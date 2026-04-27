Kadınlar DİSMEK'te meslek öğreniyor
Kadınlar DİSMEK'te meslek öğreniyor

27.04.2026 11:08
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı cilt bakımı ve kuaförlük kurslarıyla kadınlar meslek edinerek istihdama katılma yolunda güçleniyor, ekonomik bağımsızlıklarını kazanma ve kendi iş yerlerini kurma hedefiyle eğitim alıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) bünyesinde açtığı cilt bakımı ve kuaförlük kurslarında kadınlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazanma ve kendi iş yerlerini kurma hedefiyle mesleklerine hazırlanıyor. Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğünün farklı branşlarda, istihdama katkı sunmak ve hobi kazandırmak amacıyla açtığı kurslar, özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Göletli Park Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlar, kendi iş yerlerini açmayı ya da sektörde profesyonel olarak yer almayı amaçlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarda verilen eğitimler uygulamalı ve kapsamlı olduğu için kontenjan sınırlı tutularak daha nitelikli olması hedefleniyor. Hafta içi her gün devam eden programda cilt bakımı eğitimi yarım gün, kuaförlük eğitimi ise tam gün şeklinde veriliyor. Kursiyerler, 60 günlük yoğun eğitim sürecinin ardından mezun olarak belgelerini alıyor.

48 kadın katılıyor

Eğitim programı kapsamında kuaförlük bölümünde eğitim alan 28 kadın haftanın 4 günü, cilt bakımı branşında ise 20 kursiyer hafta içi her gün teorik ve pratik eğitimlerini sürdürüyor. Kurslara ilişkin bilgi veren kuaförlük branş eğitmeni Seher Yıldız, iki ay devam eden kuaförlük kurslarında öğrencilere saç şekillendirme, renklendirme, fön ve kesim tekniklerini öğrettiklerini belirterek, kadınların genelde istihdam amaçlı bu kursa başvurduklarını ifade etti. Kuaförlük kurs eğitimini iki aşamalı şekilde verdiklerini kaydeden Yıldız, teorik eğitimin ardından hizmetin uygulamalı olarak ücretsiz bir şekilde verildiğini söyledi.

"İleride kendi işletmemi açmak istiyorum"

Kursiyer Buket Çelik, ekonomik hayata katılmak için başvurduğunu vurgulayarak, "Kesim, fön ve boya gibi işlemleri profesyonelce öğreniyoruz. Hobi olarak başladım ama öğrendikçe bu işi profesyonel bir kariyere dönüştürmeye karar verdim. İleride kendi kuaför salonumu açmak istiyorum" dedi.

Cilt bakım eğitmeni Serfiraz Bozarslan ise kursların kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, buraya gelen kadınların öncelikle bir meslek öğrendiğini, sonrasında ise kendi iş yerlerini açmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitimlerin yaklaşık 2-3 ay sürdüğünü ifade eden Bozarslan, şu ana kadar birçok kursiyerin mezun olduğunu ve bir kısmının iş hayatına atıldığını dile getirdi.

Kursiyerlerden İrem Su Çolak, iki aydır kursa katıldığını belirterek, "Burada hem meslek öğreniyoruz hem de yeni dostluklar kuruyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Benim hedefim, bir kurumsal firmada işe başlamak, ardından kendi iş yerimi açarak kariyerimi daha da ileriye taşımak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

