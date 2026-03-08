Kadınlar Günü\'nde Karanfil Dağıtımı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve beraberindekiler, Çınar ilçesinde kadınların gününü kutlayıp karanfil verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, AK Parti Çınar İlçe Başkanı Mehmet Arzu ile birlikte Ağaçsever köyünü ziyaret etti. Burada kadınlarla bir araya gelen heyet, 8 Mart Dünya kadınlar Gününü kutlayarak karanfil dağıttı. Karanfilleri alan kadınlar heyete teşekkür etti. - DİYARBAKIR