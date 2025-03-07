Kadınlar Kalkınmanın Anahtarı - Son Dakika
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Kadınlar Kalkınmanın Anahtarı

Kadınlar Kalkınmanın Anahtarı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, kadın istihdamının kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

07.03.2025 12:19
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ailenin ve toplumun mimarı olan kadınların aynı zamanda kalkınmanın da en önemli gücü olduğunu ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye'nin en büyük OSB'si olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'de 100 bin civarında kadın istihdamı yapıldığını söyledi. Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, OSB içerisinde açılan kreşle küçük çocuğu bulunan annelerin hayatının kolaylaştırıldığına dikkat çekti.

"Kalkınmanın anahtarı kadınlardır"

Kadınları üretime katmadan kalkınmada istenilen başarının yakalanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Kadının emeğini, aklını, bakış açısını üretime katmadığımız sürece kalkınma yarışında istediğimiz ivmeyi kazanamaz, hedeflerimize ulaşamayız. Dünyaya baktığımızda toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak kalkınmayı, gelişmeyi başarmış bir toplum görmek mümkün değildir. Bu nedenle ülke olarak kadınların hayatın her alanında rol almasını ve özellikle karar alma mercilerinde bulunmalarını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Girişimci kadın sayısı her yıl artıyor"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki girişimci kadın sayısının her yıl artmasının sevindirici olduğuna da vurgu yapan Başkan Şimşek, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirtti. Şimşek, "Tüm girişimci ve emekçi kadınlarımıza ülke kalkınmasına verdikleri emek için ediyorum. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, gelecekte kadınların toplumsal hayattaki rolünün çok daha üst düzeylere çıkmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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