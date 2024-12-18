Kadınlar kök boya tekniği kullanarak halı ve kilim dokuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlar kök boya tekniği kullanarak halı ve kilim dokuyor

Kadınlar kök boya tekniği kullanarak halı ve kilim dokuyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ile Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan Halı dokuma kursu Nevşehir Belediyesi'ne ait Halı Dokuma Atölyesi'nde devam ediyor.

18.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ile Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan Halı dokuma kursu Nevşehir Belediyesi'ne ait Halı Dokuma Atölyesi'nde devam ediyor.

Toplumun temel yapı taşları olan kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla açılan kursta genç kız ve kadınlar kök boya tekniği kullanılarak oluşturulan renkli iplerle halı ve kilim dokumayı öğreniyor.

Kurs da ayrıca bölgenin geleneksel motiflerinden hareketle, geleneğin güncellenerek yeni ürünler çıkartma noktasında değişik ürünler üzerinde çalışmalar da yapılıyor.

Halı Dokuma Kursu ile kadınlara geleneksel sanatları yaşatma, becerilerini geliştirme ve bu alanda ekonomik fırsatlar oluşturma imkanı sağlanacak.

Atölye aynı zamanda halı dokuma tekniklerinin öğretilmesi ve bu zanaatın yaşatılması ve kültürel değerlerimizin geleceğe taşınması açısından büyük önem taşıyor.

Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı konuya dair yaptığı açıklamada "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'nde açtığımız ve Türk motifleri kullanılarak halı ve kilim dokunan atölyemiz faaliyetlerine yürütmekte. Bu atölyede kadınlarımız, deneyimli eğitmenler tarafından halı dokuma teknikleri konusunda kapsamlı eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler, kadınlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak, onlara yeni beceriler kazandıracak ve ekonomik bağımsızlıklarına önemli bir adım atmalarına yardımcı olacak. Atölyemizde sağlanacak destek ve kaynaklar, kadınlarımızın yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayacak" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya, Gençlik, Ekonomi, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar kök boya tekniği kullanarak halı ve kilim dokuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:23 Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail’e verdi Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:55:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar kök boya tekniği kullanarak halı ve kilim dokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.