Kadınlar Mühendislikte Bir Adım Önde

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Bir Kadın Olarak Mühendislik Kariyeri' semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde özel bir maden yatırımları firması Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü Ebru Doğutepe, Sürdürülebilirlik ve Uyum Başmühendisi Gökçen Çetiner Sevilgen, Veri Tabanı ve Modelleme Şefi Arzu Uçar ve Çevre Mühendisi Seçil Uslu bilgi verdi. Seminerde mühendislik mesleğinde kadınların karşılaştığı önyargılara rağmen özgüven ve kararlılıkla bu engellerin aşılabileceği vurgulandı. Konuşmacılar, kendi deneyimlerinden yola çıkarak kadınların pozitif ayrımcılık olmaksızın, bilgi birikimi ve azimleriyle başarılı kariyerlere imza atabileceklerini ifade etti, ayrıca iş hayatında cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK