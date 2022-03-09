Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak - Son Dakika
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Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak

09.03.2022 00:57
Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kent genelindeki ilçelerde kurulan Kadın Kültür Evi bünyesindeki, kadın kooperatifleri üretmeye devam ediyor. Kentin en büyük alışveriş merkezi olan Pak Afyon AVM'de Çay Kadın Kooperatifi tarafından Kadın Kültür Kafe ve Marketi açıldı. Açılışa Vali Gökmen Çiçek ve Eşi Sümeyra Çiçek, Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve kent protokolü ile kadınlar katıldı.

Kadınlar tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Gökmen Çiçek, kadın kültür evlerinin elde ettiği başarılardan bahsetti. Kadın kooperatiflerinin her gün biraz daha büyüdüğünü kaydeden Vali Çiçek, "Kadınlarımızla beraber tüm Türkiye'de bir başarı hikayesi yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyoruz. 26 Kadın Kültür Evi'ne ulaştık. 17 kadın kooperatifimiz, satış mağazalarımız ve Bugün Park Afyon AVM'de final yapıyoruz. Afyonkarahisar'ın fedakar ve çalışkan kadınlarına çok teşekkür ediyorum. Çay Kadın Kooperatifimize, kaymakamına eşine ve Çaylı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Burada gece gündüz çalıştılar, haftalarca çalıştılar. Afyonkarahisar'da dalga dalga büyüyen kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleri gerçekten bizleri gururlandırıyor. Dünde bir ödül aldık, ödüller almaya devam edeceğiz. Kadınlarımız buradan dalga dalga projeyi büyüterek tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlayacaklar. Bu projeyi küçük görenlere inat el ele birlikte yürüdüler ve muhteşem bir eser ortaya çıkardılar" diye konuştu.

Daha sonra tamamı kadınların eliyle üretilen ürünle katılımcılara ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak - Son Dakika


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