Kadınlar Van Gölü için yürüyor - Son Dakika
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Kadınlar Van Gölü için yürüyor

19.05.2022 17:35

Kadınlar Van Gölü için yürüyor Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla başlatılan yürüyüş devam ediyor.

Kadınlar Van Gölü için yürüyor

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla başlatılan yürüyüş devam ediyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" etkinliğinin üçüncü etabı, Gevaş ile Tatvan ilçeleri arasındaki Kuskunkıran Tüneli çıkışında başladı. Erkeklerin de destek verdiği etkinlikte kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Kapalı bir havza olan Van Gölü'ndeki kirliliğinin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenilmesi, halkta bir bilinç oluşturulması amacıyla 8 Mayıs günü başlatılan yürüyüşün 15 parkur şeklinde 430 kilometreyi bulan bir yolculuğun sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistler Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, 'Van Gölü için kadınlar yürüyor' etkinliğinin üçüncü parkurunda olduklarını belirterek, "Ortalama 13 kilometre yolu tamamlamış bulunmaktayız. Çok keyifli bir etkinlik. Erkekler olarak kadınlara eşlik ediyoruz. Herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz" diye konuştu.

Vangölü Aktivistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turan Altıntaş ise kadınların yaptığı yürüyüşün üçüncü parkurunda olduklarını belirterek, "Asıl amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek, temiz tutmak ve gelecek kuşaklara temiz bir göl bırakma bilinci oluşturmaktır" diye konuştu.

Kadınlar Van Gölü için yürüyor
Kadınlar Van Gölü için yürüyor
Kadınlar Van Gölü için yürüyor
Kadınlar Van Gölü için yürüyor

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Van Gölü için yürüyor - Son Dakika


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