Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
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Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması

09.03.2022 12:09
Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması

Kayseri'de Kadın Platformu üyesi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri'de Kadın Platformu üyesi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri'de Kadın Platformu üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Şarkıların söylendiği, halayların çekildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, sloganlarda atıldı.

Platform adına bir konuşma yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "8 Mart, kadınların yıllardır süren direnişinin ve isyanının adıdır. Kökleri işçi hareketine dayanan 8 Mart'ın tohumları 1857'de New York'ta bir dokuma fabrikasına çıkan yangında atılmıştır. Fabrikada çalışan 40 bin kadın işçi daha kısa mesai, geçinecek maaş ve insanca çalışma talepleri ile greve gitmiş, ancak sonrasında polisin ve yönetimin kurduğu barikatlar yüzünden karmaşadan çıkan yangından kaçamamış ve çoğunluğu kadın olmak üzere 129 kişi yanarak can vermiştir. 1910 yılındaki konferansta bu yangında hayatını kaybedenlerin anısına Dünya Kadınlar günü olarak anılması önerisi sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. Aradan 165 yıl geçmesine rağmen biz kadınlar halen aynı sorunların çözümleri, halen aynı talepler için alanlara iniyor, mücadele ediyoruz. Bizler 8 Mart'ı hakça biz düzende, eşit bireyler olarak hiçbir kadının emeğinin sömürülmediği, kimsenin dili, dini, ırkı ve cinsel yönelimi farklı olduğu için şiddete ve ayrımcılığa uğramadığı bir ortamda kutlamak isterdik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması
Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması
Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması

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Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika


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