Kadınlardan Off-Road Şöleni

08.03.2026 17:10
Bolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, 6 kadın pilot zorlu parkuru başarıyla geçti.

Bolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen off-road etkinliğinde 6 kadın pilot mücadele etti. Parkurda zorlu engeller aşılırken, izleyiciler de heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Bolu Off-Road Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen etkinlik, Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan Burhan Turan Motor Sporları Parkuru'nda gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte off-road araçlarının direksiyonuna kadınlar geçti. 6 kadın pilotun yarıştığı parkurda sürücüler çamur, dik rampalar ve çeşitli engellerle mücadele etti. Adrenalin dolu yarışlar sırasında parkuru izlemeye gelen vatandaşlar da heyecanlı anlar yaşadı. Kadın sürücülerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe katılan kadın sürücüler, günün anlam ve önemine dikkat çekerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kadınlar Gününe destek için geldim"

Off-road aracı kullanan kadın pilot Ülkü Turan, kadınlar gününe destek olmak için geldiğini belirterek, "Buraya Kadınlar Gününe destek için geldim. Kendimi eğlendirmek için geldim. Keyifli vakit geçirmek için geldim. Küçük bebeğimiz var. Zaman buldukça hafta sonları ekiple birlikte çıkıyoruz. Kendimiz çıkıyoruz" dedi.

"Erkeklerin yaptığı işi kadınlar da yapabilir"

Erkeklerin yaptığı her işi kadınların da yapabileceğini vurgulayan 23 yaşındaki Cansin Taşlı, "Erkeklerin yaptığı işi kadınlar da yapabilir. BOLOFF'un düzenlediği etkinlikten çok memnun kaldım. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyorum" ifadesini kullandı.

"Bugün direksiyonu bize bıraktılar"

Direksiyonu Kadınlar Gününe özel kendilerine bıraktıklarını ifade eden Seda Konuk, "Çok şanslıyız. Bugün direksiyonu bize bıraktılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Güzel bir aktivite oldu bizim için. Eşlerimiz varken hep sağ koltuktaydık. Bugün sol koltuğa geçmeyi deneyimledik. Güzel oldu, çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

"Yıllardır eşimiz kullanıyordu"

Yıllardır eşinin sol koltukta aracı sürdüğünü aktaran Saniye Yirmibeşoğlu Kulak ise, "Yıllardır eşimiz kullanıyordu. Onlarla beraberdik. Ama bugün sol koltuğa oturduk. Ben daha önce de birkaç yarışa katıldım. Adrenalin dolu ve severek yapıyorum. Bayanlara tavsiye ederim" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

