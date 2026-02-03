Söğütlü kadınlardan Sevgi Evlerindeki çocuklara anlamlı destek

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kadınlar Sevgi Evlerinde kalan çocuklara anlamlı bir destek verdi.

Söğüt Belediyesi, Söğüt İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen "Ortak Hizmet" Projesi kapsamında anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. İlçe kadınlarının emek ve gönül katkılarıyla örülen bere, atkı ve eldivenler, Bilecik Sevgi Evlerinde kalan çocuklara gönderilmek üzere hazırlandı. Kış aylarının soğuk günlerinde çocukların içini ısıtmayı amaçlayan hediyeler, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un katılımıyla düzenlenen programda teslim alındı. Hazırlanan ürünlerin kısa süre içerisinde Sevgi Evlerindeki çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK