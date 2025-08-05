Gaziantep\'te Kadınlardan El Emeği Sergi

Gaziantep'te kadınların katıldıkları mefruşat kursunda bin bir emek ve zahmetle ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri göz kamaştırıyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından kadınların hem meslek öğrenmesi hem aile bütçelerine katkı sağlaması hem de kızlarının çeyizlerini hazırlamaları amacıyla açtığı mefruşat kursuna katılan kursiyerler, yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünleri sergiyle taçlandırdı.

Belediyeye ait sosyal tesislerde meslek edindirme kurslarında aldıkları eğitimle mefruşat ve çeyizlik ürünler hazırlayan kadınların katıldığı kurslar kentteki istihdama önemli katkı sağlıyor. El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler, başta unutulan el sanatları olmak üzere mefruşat ve çeyizlik ürünler hazırlıyor. Mefruşat kursuna giden kadınlar, pike, nevresim, çarşaf, yastık, seccade, çeyiz ürünleri ve havlu gibi ürünler üretiyor. Kursta kadınlar, bir taraftan çocukları için de çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Taner Cinpolat Sosyal Tesisi'ndeki mefruşat kursuna katılan ve yıl boyunca birbirinden güzel ürünler hazırlayan kadınların el emeği göz nuru ürünleri göz kamaştırdı.

Antep işi, giyim teknolojisi ve mefruşat sınıflarının ürünlerinin yer aldığı karma sergi, kursiyerlerin sabır ve özenle hazırladığı çalışmalarla büyük ilgi gördü. Sergide geleneksel el sanatlarının yanı sıra modern tekniklerle hazırlanmış parçalar da dikkat çekti. Sergide, yöresel Antep işi nakışlardan modern ev tekstili ürünlerine, geleneksel el sanatı tekniklerinin modern yorumlarla harmanlandığı çok sayıda eser yer aldı. Özellikle el işçiliğiyle hazırlanan örtüler ve yatak odası takımları, günlük giyim ürünler ile çeyizlik ürünler dikkat çekerken; kadın kursiyerlerin el becerileri büyük beğeni topladı.

Aile yılı kapsamında özel sergi açıldı

2025 Aile Yılı kapsamında özel bir sergi hazırladı. Festival Park'ta açılan sergi, 60 farklı branşta eserleri bir araya getirerek ziyaretçileri ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından aile kurumunu destekleyen birçok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına katılan kadınlar, özel bir sergi hazırladı.

Kadınların kursta örgü ile ürettikleri el emeği bebek ve süs eşyalardan oluşturdukları aile köşesi büyük beğeni topladı. Sergiyle hünerlerini görücüye çıkaran kadınlar, bebek ve çocukları için hazırladıkları elbiseleri de sergiledi.

Kursiyer kadınların heyecanı ve haklı gururları olan sergi beğeni toplamasının yanı sıra görülmeye de değerken, geniş bir yelpazede sunulan el emeği ürünler, konuklar tarafından da tam not aldı.

Yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten mefruşat kursu eğitmeni Hatice Özkan, Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kurslara katılmanın kadınlara büyük bir keyif verdiğini söyledi.

Kurslar sayesinde kadınların hem meslek öğrendiklerini hem aile bütçelerine katkı sağladıklarını hem kızlarının çeyizlerini hazırladıklarını hem de sosyal hayatın içinde yer aldıklarını ifade eden Özkan, "Bu yıl kursumuz ekim ayında başladı. Önce makinelerimizi tanıttık. Daha sonra makinelerle birlikte neler yapabileceğimizi kursiyerlerimize anlattık. Kursiyerlerimiz sandıkta bulunan ürünlerini ve kumaşlarını değerlendirdiler. Bu şekilde kursumuzu ilerlettik. Yaptığımız bu kursla birlikte öğrencilerimiz hem kendi ürünlerini yaptılar, daha sonra aldıkları siparişlere üretmeye başladılar. Bu şekilde eve bütçesine katkıda bulundular. Yılsonu sergimizi de bu şekilde kursiyerlerimizle birlikte hazırladık. Bu dönem içinde yaptığımız bütün ürünleri kursiyerlerimiz sipariş üzerine hazırladı" dedi.

Yıl boyunca eğitmenlerden öğrendikleri dikiş, nakış ve el becerileriyle yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten kursiyerler desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP