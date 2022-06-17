Kadir Canpolat: "Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir Canpolat: "Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız"

17.06.2022 00:58
Kadir Canpolat: "Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat; "Ülkemizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına devlet erkanı ve siyasi erkan ile birlikte fikir alışverişi yapacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat; "Ülkemizin ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına devlet erkanı ve siyasi erkan ile birlikte fikir alışverişi yapacağız" dedi.

Kentteki temaslarına Kayseri Valiliği ziyaretiyle başlayan Başkan Kadir Canpolat ve beraberindekiler burada Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ile görüştü. Daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı ziyaret eden heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı'nın organize ettiği programa katıldı. Başkan Canpolat burada BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak ile görüş alışverişinde bulunurken temaslarına; Kocasinan Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sultan Sazlığı'nı ziyaret ederek devam etti.

Kentteki temasları hakkında bilgiler veren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Kayseri; Türkiyemizin kültür mirasçılığına sahip çıkan şehirlerden bir tanesidir. Bugün buraya kültür ziyareti gerçekleştiriyoruz. İlk ziyaretimiz tabi ki valilikte. Daha sonra siyasi il başkanları ve kamu yetkilileriyle kültürel anlamda bilgi alışverişi yapacağız. Bununla alakalı Osmanlı Ocakları'nın, Osmanlı Medeniyetine sunacağı katkılarda fikir alışverişi yaparak birlikte sürece katkı sağlayacağız. Medeniyete hep beraber sahip çıkmanın formüllerini ve yaklaşan 2023 seçimlerindeki Türkiye'nin girmiş olduğu atmosferin bilgisini vereceğiz. Ülkemizle alakalı ciddi anlamda endişeler var; ülkemizin, devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına siyasilerle birlikte fikir alışverişi yapacağız" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kadir Canpolat: 'Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız' Kadir Canpolat: 'Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız' EPDK Başkanı Yılmaz: 'Devletimiz, fiyat artışlarının tüketicilere mümkün olduğunca yansıtılmaması için yapılabilecek her şeyi yaptı' EPDK Başkanı Yılmaz: 'Devletimiz, fiyat artışlarının tüketicilere mümkün olduğunca yansıtılmaması için yapılabilecek her şeyi yaptı' Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadir Canpolat: 'Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Canpolat: "Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına fikir alışverişi yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement