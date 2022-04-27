Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi - Son Dakika
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Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi

27.04.2022 22:23
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi

Bolu'da, Kadir Gecesi 639 yıllık Yıldırım Bayezit Camii'de dualarla idrak edildi.

Bolu'da, Kadir Gecesi 639 yıllık Yıldırım Bayezit Camii'de dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi, 639 yıllık tarihi Yıldırım Bayezit Camii'nde dualarla idrak edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş tarihi camide saf tutup namaz kıldı, dualar etti. Teravih namazı öncesinde başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi ve kasideler seslendirildi, mevlitten bölümler okundu. - BOLU

Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi
Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi

YORUMLAR
500
Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde coşkuyla idrak ediliyor Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde coşkuyla idrak ediliyor TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR TEKİRDAĞ'DA 10 BİN KİŞİLİK İFTAR

Yıldırım Bayezid, Kadir Gecesi, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadir Gecesi 639 yıllık tarihi camide idrak edildi - Son Dakika


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