Kadir Gecesi Afyonkarahisar\'da Huşu İçinde İdrak Edildi

Afyonkarahisar'ın bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen mübarek Kadir Gecesi huşu içinde idrak edildi.

Şuhut Ulu Camii'nde yoğun katılımla idrak edilen Kadir Gecesi programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Program çerçevesinde İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından gerçekleştirilen sohbet, camide bulunan vatandaşların gönüllerine dokundu. Müftü Üney, Kadir Gecesi'nin fazileti, rahmeti ve Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki önemi üzerine önemli mesajlar verdi.

Gece boyunca okunan ilahiler ve kasideler, camide bulunan cemaatin kalplerini yumuşatırken, ibadet ve dualarla dolu anlamlı anlar yaşandı. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği programda cemaat Kadir Gecesi'nin huzurunu birlikte paylaştı.

Programın sonunda yapılan hatim duası ile birlikte eller semaya açıldı. - AFYONKARAHİSAR