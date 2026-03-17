Kadir Gecesi Çermik\'te Dualarla İdrak Edildi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki camilerde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan, manevi değeri yüksek olan Kadir gecesi Çermik'te eda edildi. Vatandaşlar Kadir gecesi nedeni ile camileri doldurdu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi münasebetiyle İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla Fatih Camisinde Kadir gecesi özel programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. İlçe Müftüsü Kızılarslan'ın, Kadir gecesinin önemi üzerine sohbet gerçekleştirip dua yaptığı program namazla sona erdi. - DİYARBAKIR